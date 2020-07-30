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Ингулец не сумел обыграть Оболонь-Бровар в матче с двумя удалениями (Видео)

Ингулец не сумел обыграть Оболонь-Бровар в матче с двумя удалениями (Видео)
Обновлено 21:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
В Первой лиге продолжаются страсти за путевку в высший дивизион чемпионата Украины.

Претендент на попадание в УПЛ Ингулец в гостях сумел вырвать ничью в матче 27-го тура против ФК Оболонь-Бровар. Встреча, проходившая на "Оболонь-Арене" в Киеве, завершилась со счетом 1:1.

Хозяева сумели забить первыми. Александр Батальский после грубых ошибок защитников оказался один на один с Шустом и в итоге переиграл вратаря в ближнем бою. Отыграться Ингулец сумел лишь под занавес второго тайма. Рефери назначил с помощью VAR весьма спорный пенальти, который реализовал полузащитник Игорь Загальский.в

Видео матча Оболонь-Бровар - Ингулец:

Этот результат не позволил Ингульцу (второе место, 55 очков) догнать лидера - Минай (56 очков). Оболонь-Бровар - седьмой с 47 очками.

В следующем туре Ингулец примет Кремень (03.08.20), а киевляне отправятся в гости к Балканам (03.08.20).

Ранее Луческу провел первую тренировку в Динамо.

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Все по теме:

Футбол, Первая лига, ФК Оболонь-Бровар, ФК Ингулец.

Автор:

Телеграф
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