Ингулец не сумел обыграть Оболонь-Бровар в матче с двумя удалениями (Видео)

В Первой лиге продолжаются страсти за путевку в высший дивизион чемпионата Украины.

Претендент на попадание в УПЛ Ингулец в гостях сумел вырвать ничью в матче 27-го тура против ФК Оболонь-Бровар. Встреча, проходившая на "Оболонь-Арене" в Киеве, завершилась со счетом 1:1.

Хозяева сумели забить первыми. Александр Батальский после грубых ошибок защитников оказался один на один с Шустом и в итоге переиграл вратаря в ближнем бою. Отыграться Ингулец сумел лишь под занавес второго тайма. Рефери назначил с помощью VAR весьма спорный пенальти, который реализовал полузащитник Игорь Загальский.в

Видео матча Оболонь-Бровар - Ингулец:

Этот результат не позволил Ингульцу (второе место, 55 очков) догнать лидера - Минай (56 очков). Оболонь-Бровар - седьмой с 47 очками.

В следующем туре Ингулец примет Кремень (03.08.20), а киевляне отправятся в гости к Балканам (03.08.20).

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