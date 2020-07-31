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Смалийчук прояснил ситуацию с Карпатами (Видео)

Смалийчук прояснил ситуацию с Карпатами (Видео)
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Карпаты
Совладелец футбольного клуба Карпаты Олег Смалийчук прояснил ситуацию, что будет со львовским клубом в будущем. Об этом сообщает Профутбол.

По информации источника, Академия львовского клуба продолжит свою работу, а сама команда начнет новый сезон во Второй лиге.

Карпаты будут базироваться во Львове, а целью руководство поставило выход Львов в украинскую Премьер-лигу через два года. Юридически клуб не будет принадлежать ни Дыминскому, ни Коломойскому, а президента клуба планируют выбирать на общем Совете директоров.

Смалийчук хочет подать свою кандидатуру на пост президента Карпат и возглавлять команду в течении 5 лет.

Таже сообщается, что главным тренером команды станет Роман Гнатив.

Напомним, после возобновления сезона Карпаты лишились финансирования и после неявки на пару матчей автоматически были исключены из УПЛ.

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Все по теме:

ФК Карпаты, Футбол, Олег Смалийчук.

Автор:

Телеграф
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