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КДК УАФ вынес предупреждение главе ПФЛ

КДК УАФ вынес предупреждение главе ПФЛ
16:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ПФЛ
КДК УАФ наказал Сергея Макарова предупреждением. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Контрольно-дисциплинарный комитет украинской ассоциации футбола (КДК УАФ ) рассмотрел дело по заявлению Комитета по этике и честной игры УАФ относительно некорректных высказываний президента Профессиональной футбольной лиги Сергея Макарова.

Согласно заключению Комитета по этике и честной игры УАФ, в действиях президента ПФЛ Макарова были признаны нарушения Кодекса этики и честной игры, проявившиеся, в частности, в предоставлении СМИ комментариев, которые не касаются его компетенции и наносят ущерб имиджу УАФ и украинского футбола в целом.

По результатам рассмотрения КДК УАФ принял решение применить к президенту ПФЛ санкцию в виде предупреждения и обязал его в дальнейшем воздержаться от высказываний, которые могут быть расценены как нарушающие Кодекс этики и честной игры УАФ.

Ранее сообщалось, что КДК УАФ вынес суровое решения после избиения арбитра.

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Все по теме:

Футбол, ПФЛ, УАФ, КДК УАФ.

Автор:

Телеграф
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