"Градус напряжения падает": Франков о ситуации в Динамо

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился своим мнением о новом тренерском штабе киевского Динамо.

— Я вам говорил о том, что в тренерский штаб "Динамо" войдут такие легендарные личности как Огнен Вукоеввич и Олег Гусев. И, мне кажется, что на данном этапе у болельщиков "Динамо" когнитивный диссонанс усиливается. Не назвал бы это раздвоение личности...

Сама постановка вопроса такова: "Сейчас я болею против Луческу, но могу ли я болеть против Олега Гусева? В чем он передо мной виноват?". Или я его сейчас обвиню в том, что он меня предал и т.д. и т.п. Хотя Олег Гусев сказал на это одну фразу: "А ты, кто такой?". И был бы прав...

Хочу подчеркнуть явно позитивную тенденцию: накал во многом стихает, градус напряжения падает и все переходит в более конструктивную плоскость: а посмотрим, как он будет работать, как при нем сыграет "Динамо" в Суперкубке 25 августа? Притом, что выигрыш Суперкубка — это будет приятно и больше ничего, а главная задача по попаданию в Лигу чемпионов будет стоять в сентябре, — отметил Франков в эфире авторского канала на Youtube.

Напомним, ранее Луческу назвал имена всех тренеров Динамо.