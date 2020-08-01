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"Градус напряжения падает": Франков о ситуации в Динамо

"Градус напряжения падает": Франков о ситуации в Динамо
Обновлено 10:31 Сегодня Телеграф dynamo.kiev.ua Фото: ФК Динамо (Киев)
Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился своим мнением о новом тренерском штабе киевского Динамо.

— Я вам говорил о том, что в тренерский штаб "Динамо" войдут такие легендарные личности как Огнен Вукоеввич и Олег Гусев. И, мне кажется, что на данном этапе у болельщиков "Динамо" когнитивный диссонанс усиливается. Не назвал бы это раздвоение личности...

Сама постановка вопроса такова: "Сейчас я болею против Луческу, но могу ли я болеть против Олега Гусева? В чем он передо мной виноват?". Или я его сейчас обвиню в том, что он меня предал и т.д. и т.п. Хотя Олег Гусев сказал на это одну фразу: "А ты, кто такой?". И был бы прав...

Хочу подчеркнуть явно позитивную тенденцию: накал во многом стихает, градус напряжения падает и все переходит в более конструктивную плоскость: а посмотрим, как он будет работать, как при нем сыграет "Динамо" в Суперкубке 25 августа? Притом, что выигрыш Суперкубка — это будет приятно и больше ничего, а главная задача по попаданию в Лигу чемпионов будет стоять в сентябре, — отметил Франков в эфире авторского канала на Youtube.

Напомним, ранее Луческу назвал имена всех тренеров Динамо.

 

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол, Артем Франков.

Автор:

Телеграф
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