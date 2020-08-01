Скачать
Суббота, 01.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сын Маркевича в ближайшее время возглавит клуб УПЛ
Сын Маркевича в ближайшее время возглавит клуб УПЛ
Нурмагомедов - Кварнстрем. Видео боя
Нурмагомедов - Кварнстрем. Видео боя
Нападающий Динамо заинтересовал клуб Серии А
Нападающий Динамо заинтересовал клуб Серии А
"Химичит перед боями": Александра Емельяненко обвинили в допинге
"Химичит перед боями": Александра Емельяненко обвинили в допинге

Еще один игрок покинул ФК Мариуполь

Еще один игрок покинул ФК Мариуполь
Обновлено 10:45 Сегодня Телеграф ФК Мариуполь Фото: ФК Маруиполь
Полузащитник Игорь Тищенко больше не является игроком ФК "Мариуполь". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игорь Тищенко является воспитанником нашей команды. Летом 2006 года Игорь дебютировал во Второй лиге за "Ильичевец-2". В том же сезоне футболист провел первый матч в составе молодежной команды. В Премьер-лиге за мариупольцев Игорь дебютировал 9-го мая 2009 года в матче против "Кривбасса" (2:0). В заключительном матче сезона 2010/11 именно гол Тищенко в ворота киевского "Динамо" помог сохранить азовцам место в элитном дивизионе. Всего в Украинской Премьер-лиге за родную команду Игорь провел 197 матчей и забил 14 голов. Причем начинал Тищенко свою карьеру в качестве крайнего полузащитника, то закончил на позиции центрального защитника. Также Игорь играл в центре поля, нападающим и центральным защитником.

В активе футболиста 5 матчей в квалификации Лиги Европы, 14 игр в Кубке Украины и 22 поединка (2 гола) в Первой лиге. Тищенко – чемпион Первой лиги и полуфиналист Кубка Украины.

"ФК "Мариуполь", одноклубники и болельщики благодарят Игоря за годы, проведенные в команде, профессиональную работу, яркую игру, важные голы и положительные эмоции. Желаем крепкого здоровья, футбольного долголетия и успехов в дальнейшей карьере. Спасибо, Игорь!" - говорится в сообщение на официальном сайте приазовской команды.

Ранее Мариуполь покинули тренер и несколько футболистов

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Игорь Тищенко, ФК Мариуполь.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду показал свой роскошный автопарк (Фото)
02 "Градус напряжения падает": Франков о ситуации в Динамо
03 ПСЖ взял третий трофей в 2020 году (Видео)
04 Нурмагомедов - Кварнстрем. Видео боя
05 НБА 2019/20: результаты матчей 31 июля (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь