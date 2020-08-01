Еще один игрок покинул ФК Мариуполь

Полузащитник Игорь Тищенко больше не является игроком ФК "Мариуполь". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игорь Тищенко является воспитанником нашей команды. Летом 2006 года Игорь дебютировал во Второй лиге за "Ильичевец-2". В том же сезоне футболист провел первый матч в составе молодежной команды. В Премьер-лиге за мариупольцев Игорь дебютировал 9-го мая 2009 года в матче против "Кривбасса" (2:0). В заключительном матче сезона 2010/11 именно гол Тищенко в ворота киевского "Динамо" помог сохранить азовцам место в элитном дивизионе. Всего в Украинской Премьер-лиге за родную команду Игорь провел 197 матчей и забил 14 голов. Причем начинал Тищенко свою карьеру в качестве крайнего полузащитника, то закончил на позиции центрального защитника. Также Игорь играл в центре поля, нападающим и центральным защитником.

В активе футболиста 5 матчей в квалификации Лиги Европы, 14 игр в Кубке Украины и 22 поединка (2 гола) в Первой лиге. Тищенко – чемпион Первой лиги и полуфиналист Кубка Украины.

"ФК "Мариуполь", одноклубники и болельщики благодарят Игоря за годы, проведенные в команде, профессиональную работу, яркую игру, важные голы и положительные эмоции. Желаем крепкого здоровья, футбольного долголетия и успехов в дальнейшей карьере. Спасибо, Игорь!" - говорится в сообщение на официальном сайте приазовской команды.

Ранее Мариуполь покинули тренер и несколько футболистов.