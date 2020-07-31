Мариуполь следом за тренером покинули трое футболистов

Мариупольский клуб попрощался с тремя игроками, пожелав им здоровья и дальнейших успехов.

После проигранного Колосу финала плей-офф УПЛ Мариуполь начал чистку своего состава.

Началось все с отставки главного тренера команды Александра Бабича.

А сегодня, 31 июля, пресс-служба приазовского клуба сообщила сразу же о трех футболистах, которые покинули команду. Ими стали Валерий Федорчук, Сергей Яворский и Руслан Фомин.

Полузащитник Валерий Федорчук провел в стане приазовского клуба два сезона. За основную команду хавбек сыграл 54 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами.

Защитник Сергей Яворский играл за Мариуполь на протяжении 10-и сезонов. За этот период он сыграл 228 матчей и отметился 8 голами.

Нападающий Руслан Фомин играл за Мариуполь с перерывами в общей сложности семь сезонов. За период игры в Мариуполе форвард сыграл 129 игр, отметившись 36 голами за клуб.