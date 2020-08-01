Лишь два футбольных клуба - в десятке богатейших команд мира: список

Журнал Forbes подсчитал стоимость богатейших команд мира.

В топ-50 списка вошли лишь семь футбольных клубов.

На 6-м месте оказался "Реал", чья стоимость оценивается в $ 4,24 млрд. "Барселона" заняла 8-ю строчку в рейтинге ($ 4,02 млрд).

Топ-10 самых дорогих клубов:

1. "Даллас Ковбойз" (американский футбол) — $ 5,5 млрд

2. "Нью-Йорк Янкис" (бейсбол) — 5

3. "Нью-Йорк Никс" (баскетбол) — 4,6

4. "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол) — 4,4

5. "Голден Стэйт Уорриорз" (баскетбол) — 4,3

6. "Реал" (футбол) — 4,24

7. "Нью-Ингленд Пэтриотс" (американский футбол) — 4,1

8. "Барселона" (футбол) — 4,02

9. "Нью-Йорк Джайентс" (американский футбол) — 3,9

10. "Манчестер Юнайтед" (футбол) — 3,81

...24. "Бавария" (футбол) – 3,02

...34. "Манчестер Сити" (футбол) – 2,69

...37. "Челси" (футбол) – 2,58

...47. "Арсенал" (футбол) – 2,27.

Ранее сообщалось, что форвард Динамо близок к подписания контракта с клубом Серии А.