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Лишь два футбольных клуба - в десятке богатейших команд мира: список

Лишь два футбольных клуба - в десятке богатейших команд мира: список
Обновлено 11:16 Сегодня Телеграф championat.com
Журнал Forbes подсчитал стоимость богатейших команд мира.

В топ-50 списка вошли лишь семь футбольных клубов.

На 6-м месте оказался "Реал", чья стоимость оценивается в $ 4,24 млрд. "Барселона" заняла 8-ю строчку в рейтинге ($ 4,02 млрд).

Топ-10 самых дорогих клубов:

  • 1. "Даллас Ковбойз" (американский футбол) — $ 5,5 млрд
  • 2. "Нью-Йорк Янкис" (бейсбол) — 5
  • 3. "Нью-Йорк Никс" (баскетбол) — 4,6
  • 4. "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол) — 4,4
  • 5. "Голден Стэйт Уорриорз" (баскетбол) — 4,3
  • 6. "Реал" (футбол) — 4,24
  • 7. "Нью-Ингленд Пэтриотс" (американский футбол) — 4,1
  • 8. "Барселона" (футбол) — 4,02
  • 9. "Нью-Йорк Джайентс" (американский футбол) — 3,9
  • 10. "Манчестер Юнайтед" (футбол) — 3,81
  • ...24. "Бавария" (футбол) – 3,02
  • ...34. "Манчестер Сити" (футбол) – 2,69
  • ...37. "Челси" (футбол) – 2,58
  • ...47. "Арсенал" (футбол) – 2,27.

Ранее сообщалось, что форвард Динамо близок к подписания контракта с клубом Серии А.

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Все по теме:

ФК Реал, ФК Барселона, Футбол.

Автор:

Телеграф
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