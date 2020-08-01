Лишь два футбольных клуба - в десятке богатейших команд мира: список

В топ-50 списка вошли лишь семь футбольных клубов.
На 6-м месте оказался "Реал", чья стоимость оценивается в $ 4,24 млрд. "Барселона" заняла 8-ю строчку в рейтинге ($ 4,02 млрд).
Топ-10 самых дорогих клубов:
- 1. "Даллас Ковбойз" (американский футбол) — $ 5,5 млрд
- 2. "Нью-Йорк Янкис" (бейсбол) — 5
- 3. "Нью-Йорк Никс" (баскетбол) — 4,6
- 4. "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол) — 4,4
- 5. "Голден Стэйт Уорриорз" (баскетбол) — 4,3
- 6. "Реал" (футбол) — 4,24
- 7. "Нью-Ингленд Пэтриотс" (американский футбол) — 4,1
- 8. "Барселона" (футбол) — 4,02
- 9. "Нью-Йорк Джайентс" (американский футбол) — 3,9
- 10. "Манчестер Юнайтед" (футбол) — 3,81
- ...24. "Бавария" (футбол) – 3,02
- ...34. "Манчестер Сити" (футбол) – 2,69
- ...37. "Челси" (футбол) – 2,58
- ...47. "Арсенал" (футбол) – 2,27.
Ранее сообщалось, что форвард Динамо близок к подписания контракта с клубом Серии А.