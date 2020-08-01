Колос хочет играть еврокубковые матчи на родном стадионе

Ковалевский клуб планирует вовремя завершить реконструкцию своей арены.

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин в комментарии zbirna.com заявил, что, вероятно, новый стадион клуба с Коваливки подготовят уже к старту квалификации Лиги Европы.

"Сейчас в наших планах хорошо отдохнуть, чтобы потом качественно подготовиться к сезону. Команда соберется ориентировочно 10 августа. Думаем провести два контрольных матча. Но все будет зависеть от календаря. Пока в наших планах сыграть с "Олимпиком" и "Подольем". Игры состоятся 15 и 16 августа.

Думаю, что в Лиге Европы мы будем играть на нашем стадионе. Конечно, президент знает больше, но, насколько я знаю, сроки выдерживаются, и первый домашний матч сезона проведем уже на своем поле", - сказал Костышин.

Напомним, Колос впервые пробился в Лигу Европы, в финале плей-офф обыграв Мариуполь.