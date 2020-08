Ливерпуль похвастался новой формой (Фото)

Английский "Ливерпуль" презентовал домашний комплект игровой экипировки на сезон-2020/2021. Форма выполнена в традиционных цветах английского клуба. Техническим спонсором клуба является компания Nike.

THE. WAIT. IS. OVER.

Our new @NikeFootball home kit for the 2020-21 season draws inspiration from the club's history and identity

— Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) August 1, 2020