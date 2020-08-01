Украинский футболист похвастался наградами в России (Фото)

Полузащитник Артем Полярус показал свои индивидуальные награды по итогам сезона 2019/20.

Украинский полузащитник подмосковного Химки Артем Полярус ранее завоевал три индивидуальные награды по итогам сезона 2019/20 в ФНЛ (второй по силе футбольный дивизион в РФ, - прим. ред.). И сегодня хавбек у себя на страничке Instagram похвастался наградами:

"Собрал трофеи. Спасибо за признание ФНЛ! Огромная благодарность тренерскому и административному штабу! И конечно же всем партнерам по команде и болельщикам клуба ! Вы - топ", - подписал фото Полярус.

По итогам сезона, который завершился досрочно из-за пандемии коронавируса, Химки заняли второе место в ФНЛ и завоевали прямую путевку в российскую Премьер-лигу. Полярус получил признание от ФНЛ, став лучшим игроком, лучшим легионером и лучшим ассистентом турнира.

Ранее Химки играли в финале Кубка России-2020 с Зенитом. После матча Полярус сделал совместное фото с украинским защитником питерцев Ярославом Ракицким.