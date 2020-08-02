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Мальдини назвал Ибрагимовича "будущим" Милана

Мальдини назвал Ибрагимовича "будущим" Милана
Обновлено 10:20 Сегодня Телеграф championat.com
Легендарный защитник знает, что значит опыт для команды.

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил о желании продлить контракт с 38-летним шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«В этом сезоне мы создали что-то, что требует продолжения. Златан — часть этого проекта, он будущее „Милана“. Нам предстоят непростые переговоры, но мы хотим двигаться вперёд вместе с ним. К тому же рядом с ним могут прогрессировать Анте Ребич и Рафаэль Леао, а также остальные наши молодые футболисты», — приводит слова Мальдини ESPN.

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Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. Контракт шведского футболиста с миланским клубом действует до 31 августа 2020 года. Ибрагимович завершил сезон-2019/2020 с 10 голами в активе.

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Все по теме:

ФК Милан, Златан Ибрагимович, Паоло Мальдини.

Автор:

Телеграф
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