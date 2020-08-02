Мальдини назвал Ибрагимовича "будущим" Милана

Легендарный защитник знает, что значит опыт для команды.

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил о желании продлить контракт с 38-летним шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«В этом сезоне мы создали что-то, что требует продолжения. Златан — часть этого проекта, он будущее „Милана“. Нам предстоят непростые переговоры, но мы хотим двигаться вперёд вместе с ним. К тому же рядом с ним могут прогрессировать Анте Ребич и Рафаэль Леао, а также остальные наши молодые футболисты», — приводит слова Мальдини ESPN.

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. Контракт шведского футболиста с миланским клубом действует до 31 августа 2020 года. Ибрагимович завершил сезон-2019/2020 с 10 голами в активе.