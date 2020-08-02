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Пушечный гол Ибры - в обзоре матча Милан - Кальяри (Видео)
Обновлено 14:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В субботу, 1 августа, в Милане на стадионе "Сан Сиро" состоялся матч 38-го тура чемпионата Италии Милан - Кальяри. Итоговый результат 3:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Россонери уже с первых минут встречи начали прессинговать гостей, что вылилось в забитый мяч. На 10-й минуте Рагнар Клаван оказался не в том месте, не в то время и мяч от его ноги отлетел в собственные ворота. Также в первом тайме Златан Ибрагимвоич умудрился не реализовать пенальти.

Во втором тайме давление хозяев вылилось в два забитых мяча. Сначала Ибрагимович вколотил мяч в дальний угол с метров 12-и, а затем Саму Кастильехо красиво развернулся с мячом в чужой штрафной и пробил с близкой дистанции поразил ворота Алессио Краньо.

Видеообзор матча Милан - Кальяри (3:0)

Эта победа никак не повлияла на позицию Милана (6-е место, 66 очков) в турнирной таблице Серии. Кальяри с 45 очками - 13-й. 

Ранее Мальдини назвал Ибру "будущим" Россонери.

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Все по теме:

ФК Милан, Серия А, ФК Кальяри, Футбол.

Автор:

Телеграф
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