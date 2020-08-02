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Красивый гол с рикошетом - в обзоре матча Брешия - Сампдория (Видео)

Красивый гол с рикошетом - в обзоре матча Брешия - Сампдория (Видео)
Обновлено 15:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В субботу, 1 августа, состоялся матч последнего тура чемпионата Италии Брешия - Сампдория. Встреча, проходившая на стадионе "Марио Ригамонти", завершилась со счетом 1:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Уже вылетевшая из Серии А Брешия попыталась хлопнуть дверью в последнем домашнем матче сезона. Однако уже в первом тайме команда Луиса Диего Лопеса пропустила гол. На 41-й минуте ударом из-за пределов штрафной отличился Мехди Лерис - кипер Брешии Лоренцо Андреначчи дезориентировал рикошет от защитника. Отметим, перед этим капитан гостей Фабио Куальярелла не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

Во втором тайме хозяева все-таки отыгрались усилиями Эрнесто Торрегросса, который реализовал пенальти. Команды имели еще несколько шансов, чтобы вырвать победу, однако счет так и не поменялся до финального свистка.

Видеообзор матча Брешия - Сампдория (1:1)

По итогам этого матча Сампдория (42 очка) поднялся на 14- место, Брешия (25 очков) - предпоследняя.

Ранее Ибрагимович забил гол в матче с Кальяри.

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Все по теме:

Серия А, Футбол, ФК Сампдория, ФК Брешия.

Автор:

Телеграф
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