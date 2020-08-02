Динамо после прихода Луческу может продать Цыганкова

Президент Динамо Игорь Суркис сообщил, что Виктор Цыганков может покинуть Динамо в случае достойного предложения. Об этом он рассказал в программе "Мага" на телеканале "112".

По словам Игоря Суркис, Мирча Луческу даст добро на возможный переход лидера киевского клуба Виктора Цыганкова, хотя сам Суркис сомневается в таком решении Мистера.

По мнению Луческу, вместо ушедшего футболиста на его позиции начнет прогрессировать другой футболист. Например, в случает ухода Цыганкова, начнет быстрее прогрессировать Георгий Цитаишвили. Кроме того, румынский специалист убедил Суркиса не держать футболистов в "золотой клетке". В случае с Андреем Ярмоленко, по мнению Луческу, игрока "передержали" и его надо было продавать раньше.

Ранее сообщалось, что Луческу планирует усилить полузащиту Динмо четырьмя бразильцами.