Динамо после прихода Луческу может продать Цыганкова

По словам Игоря Суркис, Мирча Луческу даст добро на возможный переход лидера киевского клуба Виктора Цыганкова, хотя сам Суркис сомневается в таком решении Мистера.
По мнению Луческу, вместо ушедшего футболиста на его позиции начнет прогрессировать другой футболист. Например, в случает ухода Цыганкова, начнет быстрее прогрессировать Георгий Цитаишвили. Кроме того, румынский специалист убедил Суркиса не держать футболистов в "золотой клетке". В случае с Андреем Ярмоленко, по мнению Луческу, игрока "передержали" и его надо было продавать раньше.
Ранее сообщалось, что Луческу планирует усилить полузащиту Динмо четырьмя бразильцами.