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Динамо после прихода Луческу может продать Цыганкова

Динамо после прихода Луческу может продать Цыганкова
Обновлено 19:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Президент Динамо Игорь Суркис сообщил, что Виктор Цыганков может покинуть Динамо в случае достойного предложения. Об этом он рассказал в программе "Мага" на телеканале "112".

По словам Игоря Суркис, Мирча Луческу даст добро на возможный переход лидера киевского клуба Виктора Цыганкова, хотя сам Суркис сомневается в таком решении Мистера.

По мнению Луческу, вместо ушедшего футболиста на его позиции начнет прогрессировать другой футболист. Например, в случает ухода Цыганкова,  начнет быстрее прогрессировать Георгий Цитаишвили. Кроме того, румынский специалист убедил Суркиса не держать футболистов в "золотой клетке". В случае с Андреем Ярмоленко, по мнению Луческу, игрока "передержали" и его надо было продавать раньше.

Ранее сообщалось, что Луческу планирует усилить полузащиту Динмо четырьмя бразильцами.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Мирча Луческу, Футбол, УПЛ, Виктор Цыганков.

Автор:

Телеграф
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