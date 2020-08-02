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Зачем куда-то бежать, если можно забить с центра поля: удивительный гол в Первой лиге (Видео)

Зачем куда-то бежать, если можно забить с центра поля: удивительный гол в Первой лиге (Видео)
Обновлено 21:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Авангард
Игорь Нечай забил шикарный гол с центра поля в стиле Дэвида Бекхэма.

В матче 27-го тура Первой лиги Украины Авангард - Черкащина, что состоялся 29 июля, хозяева благодаря дублю Романа Мирошника победили со счетом 2-1. 

Гости, в свою очередь, на дубль Мирошника ответили лишь одним голом зато каким. Полузащитник Черкащины Игорь Нечай, не видя никакого другого варианта с продолжением атаки, решил пробить издали прямым ударом с центра поля и не прогадал. Вратарь Авангарда лишь наблюдал за полетом "снаряда".

Видео гола Нечая:

Видеообзор матча Авангард - Черкащина (2:1) 

Черкащина досрочно покидает Первую лигу, а вот Авангард (45 очков) - восьмой в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее сообщалось, что один из лидеров первенства Ингулец не сумел обыграть Оболонь-Бровар.

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Футбол, Первая лига.

Автор:

Телеграф
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