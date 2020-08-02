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Суркис рассказал о предательстве Блохина

Суркис рассказал о предательстве Блохина
Обновлено 21:36 Сегодня Телеграф sport.ua
Президент Динамо Игорь Суркис в ответ на критику напомнил Олегу Блохину, как тот поступил со сборной Украины. Об этом Суркис рассказал в передаче "Мага" на канале "112".

"Хотел бы напомнить Блохину, что для того, чтобы занять пост тренера национальной команды в свое время, он тоже перешел из Коммунистической партии в Социал-демократическую партию Украины. Значит, он по дороге тоже кого-то предал.

Второе. Он работал тренером сборной, но он ее бросил через 2 минуты после моего с ним разговора. Я тогда был в цейтноте, мне нужен был тренер после того, как я убрал Семина. Обратился к Олегу Владимировичу, он думал ровно одну минуту. Он не пошел в Федерацию футбола, а побежал. Разорвал контракт и перешел в "Динамо". А сейчас он в УАФ верно служит.

Было куплено футболистов на 70 миллионов евро, а, может быть, и больше. Команда заняла четвертое место, а он после этого пришел ко мне за компенсацией. И я ему ее выплатил. Надо просто совесть иметь", - сказал Суркис.

Ранее Суркис не исключил вариант, при котором Динамо покинет лидер команды Виктор Цыганков.

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Все по теме:

Олег Блохин, ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Футбол.

Автор:

Телеграф
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