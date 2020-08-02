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Экс-форвард Динамо поставил карьеру на паузу

Экс-форвард Динамо поставил карьеру на паузу
22:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Бывший нападающий киевского Динамо аргентинец Марко Рубен в субботу огласил свое решение поставить карьеру на паузу. Об этом сообщает sportsfinding.com.

"Я хочу объявить, что не буду выступать за профессиональную команду до конца 2020 года. После этой паузы я определюсь, буду ли дальше играть на высшем уровне или нет.

Я ухожу не навсегда, однако воспользуюсь моментом, чтобы поблагодарить всех из Росарио Сентраль за те все важнейшие футбольные годы, проведенные в клубе", - заявил 33-летний футболист.

Марко Рубен числился игроком Динамо на протяжении четырех лет, однако сыграл за клуб всего 11 матчей, в которых отличился лишь одним забитым мячом. В основном нападающий играл в арендах. 

На протяжении своей карьеры Рубен играл в таких командах как Росарио Сентраль,  Ривер Плейт, Вильярреал, Рекреативо, Эвиан, УАНЛ Тигрес и  Атлетико Паранаэнсе.

Ранее сообщалось, что Динамо может отпустить Цыганкова в другой клуб.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Марко Рубен, Футбол.

Автор:

Телеграф
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