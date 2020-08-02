Экс-форвард Динамо поставил карьеру на паузу

Бывший нападающий киевского Динамо аргентинец Марко Рубен в субботу огласил свое решение поставить карьеру на паузу. Об этом сообщает sportsfinding.com.

"Я хочу объявить, что не буду выступать за профессиональную команду до конца 2020 года. После этой паузы я определюсь, буду ли дальше играть на высшем уровне или нет.

Я ухожу не навсегда, однако воспользуюсь моментом, чтобы поблагодарить всех из Росарио Сентраль за те все важнейшие футбольные годы, проведенные в клубе", - заявил 33-летний футболист.

Марко Рубен числился игроком Динамо на протяжении четырех лет, однако сыграл за клуб всего 11 матчей, в которых отличился лишь одним забитым мячом. В основном нападающий играл в арендах.

На протяжении своей карьеры Рубен играл в таких командах как Росарио Сентраль, Ривер Плейт, Вильярреал, Рекреативо, Эвиан, УАНЛ Тигрес и Атлетико Паранаэнсе.

Ранее сообщалось, что Динамо может отпустить Цыганкова в другой клуб.