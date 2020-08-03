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"Может стать легендой клуба": Артета похвалил Обамеянга

"Может стать легендой клуба": Артета похвалил Обамеянга
10:20 Сегодня Телеграф sport.ua
Испанский менеджер лондонцев Микель Артета высказался о перспективах габонского форварда в лондонском клубе.

Главный тренер Арсенала Микель Артета заявил, что голеодор Пьер-Эмерик  Обамеянг может стать легендарным игроком для "канониров".

"У нас всегда были невероятные нападающие в этом клубе, и Ауба заслуживает того, чтобы его относили к ним и сравнивали с такими громкими именами, как Тьерри Анри и Иан Райт"

"Выигрывая трофеи, он будет ближе к подобному статусу, и чем дольше он будет оставаться с нами, тем более значимым игроком он будет", — цитирует Артету Goal.

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Стоит отметить, что лондонцы уже предложили новый контракт своему лидеру. Срок нового соглашения рассчитан на до 2023 года, а зарплата будет в районе 250 тысяч евро.

Напомним, Обамеянг сделал дубль в финальном поединке Кубка Англии против Челси, благодаря чему "канониры" выиграли турнир.

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Телеграф
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