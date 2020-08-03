Венгер назвал неожиданных фаворитов Лиги чемпионов

Экс-менеджер высказался о грядущем турнире.

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер дал свой прогноз на розыгрыш Лиги чемпионов в текущем сезоне.

"Для меня Манчестер Сити и ПСЖ являются двумя фаворитами с точки зрения их потенциала"..

"Тем не менее, я чувствую, что парижане они немного менее сильны, чем три или четыре года назад. С точки зрения их целостного подхода, они были, возможно, немного более монолитными по всем позициям".

"Конкуренция также была сильнее. Но я думаю, что качество европейского футбола в целом ухудшилось, и они по-прежнему входят в число двух или трех лучших команд в Европе", — сказал Венгер в интервью Europe 1.

Напомним, в воскресение Арсенал завоевал первый трофей в эпоху после Венгера. Подопечные Артеты выиграли Кубок Англии.