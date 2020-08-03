Днепр-1 усилился чемпионом мира

Александр Сафронов вернулся в расположение Днепр-1 после аренды в Эстонию.

После возвращения Владислава Супряги и Сергея Булецы в киевское Динамо Днепр-1 испытывает кадровые проблемы. Однако, днепряне ищут усиления в своих рядах. Команда Михайленко вернула 21-летнего правого латераля Александра Сафронова. Украинец вернулся в "Днепр-1" после полугодовой аренды в Эстонии, где выступал в клубе "Левадия".

За клуб из столицы Эстонии, Таллинна, Александр Сафронов сыграл 9 матчей, забил 3 гола.

Напомним, что молодой украинец Александр Сафронов является воспитанником "Днепра". В 2017 году он, как свободный агент, присоединился к СК "Днепр-1". Соглашение игрока с клубом действует до конца июня 2021 года.

Напомним, Александр стал чемпионом мира (U-20) в команде Александра Петракова. Тогда юные украинцы уверенно выиграли мировое первенство, обыграв в финале турнира сборную Кореи.

Стоит отметить, что на пост наставника Днепр-1 активно сватают Виктора Скрипника, который завоевал бронзу прошлого сезона УПЛ с луганской Зарей. Сегодня уже один клуб сменил наставника. Маркевич вернулся к тренерской работе в УПЛ.