Трансфер под Скрипника: Заря усилилась вингером Динамо

Денис Янаков призван заменить ушедшего Богдана Леднева.

Воспитанник киевского Динамо Денис Янаков в шаге от перехода в луганскую "Зарю" на правах аренды, сообщает футбольный журналист и экс-пресс-аташе донецкого Олипика Олег Барков.

Молодой вингер, по информации Баркова уже находится в обойме луганчан и приступил к тренировкам вместе со всеми футболистами "черно-белых".

Последние полгода Денис Янаков провел в составе одесского Черноморца, за который выступал на правах аренды. За клуб из Одессы Янаков сыграл 8 матчей, в которых 4 раза поразил сетку ворот соперников.

Контрактное соглашение Дениса Янакова с Динамо действует до лета 2021 года. Отметим, что Тымчик и Леднев после аренд в Заре вернулись в состав киевлян и проходят сборы вместе с командой Мирчи Луческу.

Сегодня, 3 августа, также стало известно, что Виктор Скрипник отказался от перехода в СК Днепр-1, однако, останеться ли он в Заре - пока не известно.