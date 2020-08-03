Красивый гол с лету - в обзоре матча СПАЛ - Фиорентина (Видео)

В воскресенье, 2 августа, состоялись заключительные матчи чемпионата Италии по футболу, в частности СПАЛ на стадионе "Паоло Мацца" принимал Фиорентину. Встреча 38-го тура Серии А завершилась победой гостей со счетом 1:3. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

В первом тайме команды обменялись голами. На 30-й минуте Альфред Данкан с метров 12-и поразил ворота хозяев, а через 9 минут Марко Д’Алессандро красивым ударом с лету сравнял счет.

Под занавес поединка Фиалки забили еще дважды. На 89-й минуте Кристиан Куаме головой переправил мяч в ворота после подачи с углового. Еще через три минуты Эрик Пульгар реализовал 11-метровый.

Видеообзор матча СПАЛ - Фиорентина 1:3

Этот результат позволил флорентийцам (49 очков) занять 10-е место в турнирной таблице Серии А, СПАЛ (20 очков) - 20-й.

Ранее сообщалось, что СПАЛ крупно проиграл Вероне.