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Обидный автогол - в обзоре матча Лечче - Парма (Видео)

Обидный автогол - в обзоре матча Лечче - Парма (Видео)
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Вчера, 2 августа, состоялся заключительный матч 38-го тура Серии А Лечче - Парма . Встреча, проходившая на стадионе "Виа дель Маре", завершилась со счетом 3:4. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Лечче, которому была необходима только победа, уже к 25-й минуте проигрывал в два мяча. Сначала защитник Фабио Лукиони срезал мяч в свои ворота после отскока от штанги, а на 24-й минуте Джанлука Капрари блестящим ударом с ходу удвоил преимущество гостей. Лечче сумел отыграться еще в первой половине встречи. На 40-й минуте Антонин Барак головой замкнул навес партнера с правого фланга, а на последней минуте тайма Бьяджо Меччарьелло также головой забил второй гол своей команды после навеса с углового.

Во втором тайме Парма вновь выстрелила дуплетом: отличились Андреас Корнелиус и Роберто Инглезе. А заключительную точку в матче поставил Джанлука Лападула, удачно сыграв на добивании.

Украинец Евгений Шахов появился на поле в составе Лечче во втором тайме, но голевыми действиями не отметился.

Видеообзор матча Лечче - Парма (3:4)

Этот результат не позволил Лечче (18-е место, 35 очков) сохранить прописку в Серии А, Парма (49 очков) - 11-я.

Ранее СПАЛ проиграл свой последний матч в Серии А.

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Все по теме:

ФК Парма, Серия А, Футбол, ФК Лечче.

Автор:

Телеграф
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