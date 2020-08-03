Три гола и три удаления - в обзоре матча Дженоа - Верона (Видео)

Генуэзцы уже в первом тайме добились необходимого результата, забив три гола. Сначала Антонио Санабрия на 13-й минуте головой замкнул навес с правого фланга, еще через 12 минут парагвайский форвард оформил дубль, реализовав выход один на один. За минуту до конца первого тайма защитник Кристиан Ромеро ударом головой после подачи с углового сделал счет разгромным.
Отметим, команды доигрывали встречу в меньшинстве: в середине второго тайма был удален автор третьего гола Ромеро, а в дополнительное время красные карточки получили Кассата и Амрабат.
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