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Три гола и три удаления - в обзоре матча Дженоа - Верона (Видео)

Три гола и три удаления - в обзоре матча Дженоа - Верона (Видео)
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В воскресенье, 2 августа, Дженоа обыграла Верону в матче за сохранение прописки в Серии А. Игра, проходившая на стадионе "Луиджи Феррарис", завершилась со счетом 3:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Генуэзцы уже в первом тайме добились необходимого результата, забив три гола. Сначала Антонио Санабрия на 13-й минуте головой замкнул навес с правого фланга, еще через 12 минут парагвайский форвард оформил дубль, реализовав выход один на один. За минуту до конца первого тайма защитник Кристиан Ромеро ударом головой после подачи с углового сделал счет разгромным.

Отметим, команды доигрывали встречу в меньшинстве: в середине второго тайма был удален автор третьего гола Ромеро, а в дополнительное время красные карточки получили Кассата и Амрабат.

Видеообзор матча Дженоа - Верона (3:0)

Эта победа позволила Дженоа (17-е место, 39 очков) сохранить свою прописку в Серии А, Верона (49 очков) заняла 9-е место

Ранее СПАЛ проиграл Фиорентине в последнем туре чемпионата Италии.

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Все по теме:

ФК Дженоа, Серия А, Футбола, ФК Верона.

Автор:

Телеграф
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