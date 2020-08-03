Шахтер перед Вольфсбургом продлил центрбека

Донецкий Шахтер продлил защитника Сергея Кривцова. Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Шахтер продлил контракт с Сергеем Кривцовым. Защитник подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное на 3 года (до конца сезона-2022/23).", - сообщила пресс-служба донецкого на официальной страничке в Instagram.

За Шахтер Кривцов выступает с 2010 года За этом время Сергей сыграл за донецкую команду 128 матчей и сумел отличиться 10 голами.

В текущем сезоне УПЛ игрок национальной сборной Украины сыграл в 23-х матчах и забил два мяча.

Напомним, 5 августа Шахтер в Киеве примет Вольфсбург в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Ранее букмекеры сделали прогноз на эту игру.