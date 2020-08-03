Шахтер перед Вольфсбургом продлил центрбека

"Шахтер продлил контракт с Сергеем Кривцовым. Защитник подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное на 3 года (до конца сезона-2022/23).", - сообщила пресс-служба донецкого на официальной страничке в Instagram.
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«Шахтер» продлил контракт с @kriva4. ⠀ Защитник подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное на 3 года (до конца сезона-2022/23). ⠀ FC Shakhtar has extended the deal with @kriva4. ⠀ The defender has signed a new 3-year agreement with the club (until the end of the 2022/23 season). ⠀ «Шахтар» продовжив контракт із @kriva4. ⠀ Захисник підписав нову угоду з клубом, яку розраховано на 3 роки (до кінця сезону-2022/23). ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #Україна #FCSD #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkiv #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague #новини #news #новости #Кривцов #Kryvtsov
За Шахтер Кривцов выступает с 2010 года За этом время Сергей сыграл за донецкую команду 128 матчей и сумел отличиться 10 голами.
В текущем сезоне УПЛ игрок национальной сборной Украины сыграл в 23-х матчах и забил два мяча.
Напомним, 5 августа Шахтер в Киеве примет Вольфсбург в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Ранее букмекеры сделали прогноз на эту игру.