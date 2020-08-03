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Шахтер - Вольфсбург: а судьи кто?

Шахтер - Вольфсбург: а судьи кто?
Обновлено 19:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Словацкая бригада арбитров рассудит Шахтер и Вольфсбург.

Уже в ближайшую среду, 5 августа, Шахтер проведет ответный матч Лиги Европы УЕФА 2019/20 против Вольфсбурга. Встреча состоится в Киеве на НСК  "Олимпийский" и начнется в 19:55 по киевскому времени.

Стартовый свисток даст словацкий рефери Иван Кружляк, которому в поле будут помогать его соотечественники Бранислав Ганцко и Петер Беднар. Резервным рефери назначен хорват Иван Бебек. За спорные эпизоды будут отвечать рефери VAR латыш Андрис Трейманис и Сандро Шерер из  Швейцарии.

За действиями судей будет наблюдать Штефан Месснер из Австрии, делегатом от УЕФА назначен хорват Алоизие Шупрага.

Отметим, Кружляк не в первые судит игры Горняков в еврокубках. За его судейства Шахтер обыгрывал Истанбул Башакшехир и Хоффенхайм в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Шахтер "спрятал" статую Мирчи Луческу.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, ФК Вольфсбург.

Автор:

Телеграф
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