Шахтер - Вольфсбург: а судьи кто?

Словацкая бригада арбитров рассудит Шахтер и Вольфсбург.

Уже в ближайшую среду, 5 августа, Шахтер проведет ответный матч Лиги Европы УЕФА 2019/20 против Вольфсбурга. Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по киевскому времени.

Стартовый свисток даст словацкий рефери Иван Кружляк, которому в поле будут помогать его соотечественники Бранислав Ганцко и Петер Беднар. Резервным рефери назначен хорват Иван Бебек. За спорные эпизоды будут отвечать рефери VAR латыш Андрис Трейманис и Сандро Шерер из Швейцарии.

За действиями судей будет наблюдать Штефан Месснер из Австрии, делегатом от УЕФА назначен хорват Алоизие Шупрага.

Отметим, Кружляк не в первые судит игры Горняков в еврокубках. За его судейства Шахтер обыгрывал Истанбул Башакшехир и Хоффенхайм в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Шахтер "спрятал" статую Мирчи Луческу.