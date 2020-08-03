Шахтер - Вольфсбург: а судьи кто?

Уже в ближайшую среду, 5 августа, Шахтер проведет ответный матч Лиги Европы УЕФА 2019/20 против Вольфсбурга. Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по киевскому времени.
Стартовый свисток даст словацкий рефери Иван Кружляк, которому в поле будут помогать его соотечественники Бранислав Ганцко и Петер Беднар. Резервным рефери назначен хорват Иван Бебек. За спорные эпизоды будут отвечать рефери VAR латыш Андрис Трейманис и Сандро Шерер из Швейцарии.
За действиями судей будет наблюдать Штефан Месснер из Австрии, делегатом от УЕФА назначен хорват Алоизие Шупрага.
Отметим, Кружляк не в первые судит игры Горняков в еврокубках. За его судейства Шахтер обыгрывал Истанбул Башакшехир и Хоффенхайм в 2018 году.
Ранее сообщалось, что Шахтер "спрятал" статую Мирчи Луческу.