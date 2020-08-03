Вингер Шахтера может стать партнером Малиновского

Аталанта заинтересовалась полузащитником Шахтера Манором Соломоном. Об этом сообщает издание tuttomercatoweb.

Аталанта прощупывает почву касательно возможного трансфера израильтянина в Бергамо. Сообщается, что бронзовые призеры чемпионата Италии 2019/20 уже обращались в Шахтер, чтобы узнать стоимость игрока. По данным transfermarkt цена игрока составляет €5,8 млн

Отметим, Горняки не спешат прощаться с 21-летним футболистом, который в этом сезоне сыграл за донецкую команду 26 матчей, забив 5 голов и отдав 5 результативных передач.

Ранее Аталанта в матче за "серебро" серии А уступила Интеру.

Шахтер досрочно выиграл чемпионат Украины, а Соломон отыграл в УПЛ 20 игр, забив во внутреннем первенстве три гола. Уже в єту среду дончан ожидает ответная игра Лиги Европы с Вольфсбургом.