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Вингер Шахтера может стать партнером Малиновского

Вингер Шахтера может стать партнером Малиновского
Обновлено 20:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Аталанта заинтересовалась полузащитником Шахтера Манором Соломоном. Об этом сообщает издание tuttomercatoweb.

Аталанта прощупывает почву касательно возможного трансфера израильтянина в Бергамо. Сообщается, что бронзовые призеры чемпионата Италии 2019/20 уже обращались в Шахтер, чтобы узнать стоимость игрока. По данным transfermarkt цена игрока составляет €5,8 млн

Отметим, Горняки не спешат прощаться с 21-летним футболистом, который в этом сезоне сыграл за донецкую команду 26 матчей, забив 5 голов и отдав 5 результативных передач.

Ранее Аталанта в матче за "серебро" серии А уступила Интеру

Шахтер досрочно выиграл чемпионат Украины, а Соломон отыграл в УПЛ 20 игр, забив во внутреннем первенстве три гола. Уже в єту среду дончан ожидает ответная игра Лиги Европы с Вольфсбургом.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Аталанта, Футбол, Манор Соломон.

Автор:

Телеграф
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