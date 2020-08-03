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"Есть первый контакт": Европейский гранд заинтересовался защитником Динамо (Видео)

"Есть первый контакт": Европейский гранд заинтересовался защитником Динамо (Видео)
Обновлено 21:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Главный тренер Динамо Мирча Луческу даст добро на трансферы главных звезд команды, если такие предложения поступят.

Известный журналист и комментатор Виктор Цыганык на своем Yotube-канале Цыганик LIVE сообщил небольшой инсайд. По информации журналиста,  большой европейский клуб заинтересовался левым защитником киевского Динамо Виталием Миколенко.

Сообщается, что европейский гранд начал консультации на счет возможного приобретения Миколенко. Пока дело до предложения не дошло, однако трансферное окно сейчас сдвинуто и до начала октября может произойти что угодно, включая и трансфер Миколенко, и переход Виктора Цыганкова.

Цыганик LIVE за 3 августа, инсайд по Миколенко смотреть с 19:10:

Сам Луческу не против продавать своих лидеров, в случае солидного предложения.

Ранее сообщалось, что Шахтер спрятал статую Луческу на тренировочной базе.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол, Виталий Миколенко.

Автор:

Телеграф
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