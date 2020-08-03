В Украине начнут показывать чемпионат Бельгии по футболу

В Украине начнут показывать чемпионат Бельгии по ТВ.

Телеканал Setanta Sports объявил, что со следующего сезона, который стартует 8 августа, начнет транслировать матчи бельгийского первенства.

"Уважаемые телезрители! С сезона 2020/2021 матчи бельгийской Pro-League эксклюзивно на телеканалах Setanta Sports. ️Новый сезон в чемпионате Бельгии стартует уже 8 августа матчем Брюгге - Шарлеруа в прямом эфире в 17:25 на телеканале Setanta Sports +!", - говорится в сообщение на instagram-страничке телеканала.

В чемпионате Бельгии выступает много украинцев. К слову, сегодня защитник Зари Богдан Михайличенко перешел в самый титулованный клуб Бельгии.