В Украине начнут показывать чемпионат Бельгии по футболу

Телеканал Setanta Sports объявил, что со следующего сезона, который стартует 8 августа, начнет транслировать матчи бельгийского первенства.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Шановні телеглядачі! З сезону 2020/2021 матчі Бельгійської Pro-League ексклюзивно на телеканалах Setanta Sports‼️ ⠀ Новий сезон в чемпіонаті Бельгії стартує вже 8-го серпня матчем Брюгге - Шарлеруа в прямому ефірі о 17:25 на телеканалі Setanta Sports+! ⠀ Слідкуйте за нашими анонсами! ⠀ #setantasports #чемпионатбельгии #TV #kyiv #live #ukraine #offtop
"Уважаемые телезрители! С сезона 2020/2021 матчи бельгийской Pro-League эксклюзивно на телеканалах Setanta Sports. ️Новый сезон в чемпионате Бельгии стартует уже 8 августа матчем Брюгге - Шарлеруа в прямом эфире в 17:25 на телеканале Setanta Sports +!", - говорится в сообщение на instagram-страничке телеканала.
В чемпионате Бельгии выступает много украинцев. К слову, сегодня защитник Зари Богдан Михайличенко перешел в самый титулованный клуб Бельгии.