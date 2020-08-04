Фанаты Зари определили лучших футболистов по итогам сезона

Богдан Леднев стал лучшим футболистом Зари по итогам сезона.

Луганская Заря довольно успешно провела сезон 2019/20. Подопечные Виктора Скрипника завоевали бронзу, в упорной борьбе уступив "серебро" киевскому Динамо.

Фанаты клуба выбрали лучших исполнителей луганцев по итогам успешного сезона.

Победителем стал атакующий полузащитник Богдан Леднев, который уже отправился в киевское Динамо и успел провести пару тренировок под руководством Мирчи Луческу. На вчерашней тренировке Динамо Николай Шапаренко забил невероятный гол в стиле Месси.

Вторую позицию занял Богдан Михайличенко, который вчера, 3 августа, перешел в европейский чемпионат, став исполнителем бельгийского Андерлехта.

Тройку замыкает у Владислав Кочергин, а на четвертой позиции расположился Владислав Кабаев.

Напомним, Заря могла остаться без главного тренера, но Виктор Скрипник принял решение остаться в луганском клубе, отклонив предложение СК Днепра-1.