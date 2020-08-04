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Первый новичок Маркевича: Мариуполь "смотрит" африканца

Первый новичок Маркевича: Мариуполь "смотрит" африканца
16:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Остап Маркевич сообщил, что Мариуполь планирует усилиться африканским футболистом.

Вчера, 3 августа, Мариуполь назначил нового тренера. "Азовцев" возглавил Остап Маркевич, который является родным сыном легенды тренерского цеха украинского футбола - Мирона Маркевича.

Генеральный директор "азовцев" твердо дал понять, что задачи перед командой Маркевича стоят серьезные. По словам Андрея Санина, Мариуполь может бороться за Лигу чемпионов, однако, коронавирус может помешать данному событию.

Наставник  "Мариуполя" Остап Маркевич активно взялся за трансферную работу клуба. Тренер уже заявил, что на просмотр в Мариуполь прибыл футболист из Африки. Слова специалиста приводит пресс-служба приазовцев.

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Напомним, Мариуполь закончил сезон на 8 месте регулярного чемпионата УПЛ, а в схватке за еврокубки проиграл Колосу, и не смог пробиться в квалификацию Лиги Европы. По итогам сезона "азовцы" уволили тренера. Пост покинул Александр Бабич, после ухода которого клуб и возглавил Маркевич.

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Все по теме:

УПЛ, ФК Мариуполь, Остап Маркевич.

Автор:

Телеграф
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