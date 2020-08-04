Очередное пополнение: Мариуполь арендовал голкипера Шахтера

Олег Кудрик продолжит карьеру в Мариуполе.

Голкипер "Шахтера" Олег Кудрик в ближайшее время официально будет объявлен новичком «Мариуполя».

Кипер уже тренируется с приазовской командой, которая недавно обрела нового главного тренера в лице Остапа Маркевича.

Пока "Мариуполь" и "Шахтер" не огласили о переходе Кудрика, но сам футболист подтвердил грядущую формализацию этого вопроса.

"Да, это правда, что я следующий сезон проведу в «Мариуполе». Стороны уладили детали, а я уже активно занимаюсь и готовлюсь к сезону в новом клубе. В коллективе приняли хорошо, к тому же многих ребят уже знаю очень давно, поэтому мне было легко влиться", - отметил вратарь.

Напомним, сезон-2019/20 Кудрик на правах аренды провел в "Карпатах", где сыграл 12 официальных матчей.