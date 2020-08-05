Лига Европы: расписание матчей 5 августа

Наконец-то дождались! Сегодня, 5 августа, европейский футбол выходил на арену из коронавирусной спячки. Первой футбольных болельщиков порадует Лига Европы. Свои матчи сегодня проведут донецкий Шахтер, который примет Вольфсбург, Манчестер Юнайтед, что сыграет с австрийской командой Ласк, Интер встретиться с испанским Хетафе, а Копенгаген дома сыграет против чемпиона Турции - Истамбул Башахшехир.
Расписание матчей Лиги Европы. 5 августа
19:55 Шахтер - Вольфсбург TV: Футбол-1
Первая встреча закончилась в пользу команды из Донецка (1:2). Комфортный результат "оранжево-черным" обеспечили голы Маркоса Антонио и Жуниора Мораеса. Вольфсбург сумел забить в ворота Пятова только раз - голом отметился Брукс.
19:55 Копенгаген - Истамбул Башахшехир
Первый матч завершился с минимальным превосходством турецкой команды(1:0). Гол с пенальти в концовке встречи забил боснийский легионер Эдин Вишча.
22:00 МЮ - ЛАСК TV: Футбол-1
22:00 Интер - Хетафе
Команды сегодня проведут первый матч, так как из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в Италии у клубов не было возможности сыграть в марте.