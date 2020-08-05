Последствия коронавируса: трансфер Санчо в МЮ на гране срыва

Юный вундеркинд Боруссии из Дортмунда рискует не перейти в МЮ из-за последствий коронавируса.

Вчера в британских СМИ появилась информация о том, что МЮ значительно продвинулось в переговорах с дортмундской Боруссией по трансферу молодого англичанина - Джейдона Санчо. Однако, сегодня, 5 августа, авторитетный журналист Дэвид Орнштейн поставил под сомнение успешность данной сделки.

"Переговоры Манчестер Юнайтед с Боруссией Д о трансфере Джейдона Санчо на грани срыва" сообщает британский журналист Дэвид Орнштейн в своем твиттере.

Причиной срыва источник называет финансовую сторону медали. "Шмели", якобы, хотят получить за своего футболиста 120 миллионов евро и не собирается идти на уступки.

Босы Манчестер Юнайтед считают данную сумму завышенной, учитывая последствия от коронавируса. Как утверждает журналист Танкреди Палмери, манкунианцы предлагают дортмундцам 100 млн евро одним платежом за 20-летнего футболиста.

"Красные дьяволы" уже начали искать альтернативные варианты на смену Санчо, поскольку не собирается платить так много.

Джейдон выступает за Боруссию с 2017 года.В завершившемся сезоне в Бундеслиге Санчо отыграл 32 игры, отметившись 17 голами и 16 результативными передачами. Боруссия в сезоне 2019/20 завоевала "серебро" чемпионата Германии.

Напомним, сегодня, 5 августа, стартуют ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Шахтер сыграет с Вольфсбургом на НСК Олимпийский. "Волкам" из-за коронавируса не поможет швейцарский защитник Кевин Мбабу. Также свой матч Лиги Европы сегодня проведут и подопечные Сульшера. "Красные на Олд Траффорд примут австрийский ЛАСК. Правда, в данной встрече уже все предельно ясно. МЮ забило 5 безответных голов в выездном поединке, чем обеспечило себе комфортные условия.