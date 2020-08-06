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Каштру поздравил всю семью Шахтера

Каштру поздравил всю семью Шахтера
Обновлено 14:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поздравил свою команду с выходом в четвертьфинал Лиги Европы.

"Поздравляю игроков и всю семью "Шахтера", - написал Каштру у себя на страничке в Instagram, прикрепив фото с пресс-конференции.

 
 
 
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Поздравляю игроков и всю семью "Шахтера"!  ⠀ Congratulations to my players and the whole Shakhtar family! 

Публикация от Luis Castro (@luis_castro_official)

Напомним, во вчерашнем ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА Шахтер разгромил Вольфсбург, забив три гола за четыре минуты. Этот результат гарантировал чемпионам Украины 20/21 участие в групповом раунде Лиги чемпионов 21/22.

Ранее сообщалось, что еще одним четвертьфиналистом ЛЕ стал Интер.

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ФК Шахтер, Луиш Каштру.

Автор:

Телеграф
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