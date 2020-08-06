Скачать
Четверг, 06.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в 1/4 Лиги Европы (Видео)
Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в 1/4 Лиги Европы (Видео)
Десна подписала "технаря" Шахтера (Видео)
Десна подписала "технаря" Шахтера (Видео)
Интер прошел Хетафе на пути в 1/4 Лиги Европы (Видео)
Интер прошел Хетафе на пути в 1/4 Лиги Европы (Видео)
Шахтер вошел в топ-15 клубов Европы
Шахтер вошел в топ-15 клубов Европы

Интер бесплатно провернул громкий трансфер

Интер бесплатно провернул громкий трансфер
Обновлено 15:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Миланский Интер объявил о полноценном трансфере чилийского нападающего Алексиса Санчеса. Об этом сообщает официальный сайт Нерадзурри.

Игрок перешел в миланский клуб бесплатно на правах свободного агента. Это стало возможным из-за кризиса и МЮ пошел на расторжение контракта с  чилийцем из-за громадной зарплаты последнего. Алексис получал в Манчестере больше €20 млн в год, а в Италии Санчес будет зарабатывать около €7 млн.

Отметим, новый контракт форварда с Интером рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, Алексис Санчес выступал за Интер на правах аренды на протяжении всего прошлого сезона. В составе Нерадзурри нападающий в 30 играх во всех турнирах забил четыре гола и оформил 10 ассистов.

Ранее Интер пробился в 1/4 финала Лиги Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Юнайтед, Серия А, Алексис Санчес, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Турция не сможет обойти Украину в таблице коэффициентов УЕФА
02 Футбольный клуб Рома продан
03 Динамо может приобрести гиганта из Португалии
04 Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в 1/4 Лиги Европы (Видео)
05 Шахтер - Вольфсбург: видео голов 3:0
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь