Интер бесплатно провернул громкий трансфер

Миланский Интер объявил о полноценном трансфере чилийского нападающего Алексиса Санчеса. Об этом сообщает официальный сайт Нерадзурри.

Игрок перешел в миланский клуб бесплатно на правах свободного агента. Это стало возможным из-за кризиса и МЮ пошел на расторжение контракта с чилийцем из-за громадной зарплаты последнего. Алексис получал в Манчестере больше €20 млн в год, а в Италии Санчес будет зарабатывать около €7 млн.

Отметим, новый контракт форварда с Интером рассчитан до 30 июня 2023 года.

| ANNUNCIO@Alexis_Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito https://t.co/CprkLm71rh — Inter (@Inter) August 6, 2020

Напомним, Алексис Санчес выступал за Интер на правах аренды на протяжении всего прошлого сезона. В составе Нерадзурри нападающий в 30 играх во всех турнирах забил четыре гола и оформил 10 ассистов.

Ранее Интер пробился в 1/4 финала Лиги Европы.