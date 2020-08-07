Идеальная передача Арангиса - в обзоре матча Байер - Рейнджерс (Видео)

В четверг, 6 августа, Байер в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы на "БайАрене" разобрался с Рейнджерс.

Игра завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Вашему вниманию видео гола и обзор этой встречи.

Единственный гол в поединке был забит во втором тайме. На 51-й минуте Мусса Диаби после заброса с центра поля оказался один на один с вратарем гостей Алланом Макгрегором и переиграл его. Блестящая голевая передача на счету чилийца Чарлеса Арангиса.

Видеообзор матча Байер - Рейнджерс (1:0)

В первом матче немцы праздновали победу со счетом 3:1. Таким образом, Байер пробился в 1/4 финала Лиги Европы. В этом раунде Фармацевты встретятся с Интером 10 августа.

В параллельном матче Севилья переиграла Рому.