Идеальная передача Арангиса - в обзоре матча Байер - Рейнджерс (Видео)

Игра завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Вашему вниманию видео гола и обзор этой встречи.
Единственный гол в поединке был забит во втором тайме. На 51-й минуте Мусса Диаби после заброса с центра поля оказался один на один с вратарем гостей Алланом Макгрегором и переиграл его. Блестящая голевая передача на счету чилийца Чарлеса Арангиса.
Видеообзор матча Байер - Рейнджерс (1:0)
В первом матче немцы праздновали победу со счетом 3:1. Таким образом, Байер пробился в 1/4 финала Лиги Европы. В этом раунде Фармацевты встретятся с Интером 10 августа.
В параллельном матче Севилья переиграла Рому.