Вратарский ляп - в обзоре матча Вулверхэмптон - Олимпиакос (Видео)

Единственный гол в поединке был забит с пенальти. Вингер хозяев Даниэл Поденсе доиграл ситуацию до конца и заставил вратаря гостей Аллена сфолить в своей штрафной. Рефери показал на "точку", а пенальти на 8-й минуте реализовал Рауль Хименес.
Видеообзор матча Вулверхэмптон - Олимпиакос (1:0)
Первый матч между командами завершился вничью, а потому в следующий раунд пробились Волки. В четвертьфинале англичане сыграют с Севильей, поединок состоится 11 августа.
В одном из вчерашних матчей Байер минимально одолел Рейнджерс.