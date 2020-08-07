Вратарский ляп - в обзоре матча Вулверхэмптон - Олимпиакос (Видео)

В четверг, 6 августа, Вулверхэмптон в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы принимал Олимпиакос. Встреча, проходившая на стадионе "Молинью", завершилась со счетом 1:0 в пользу Волков. Вашему вниманию видео гола и обзор этой игры.

Единственный гол в поединке был забит с пенальти. Вингер хозяев Даниэл Поденсе доиграл ситуацию до конца и заставил вратаря гостей Аллена сфолить в своей штрафной. Рефери показал на "точку", а пенальти на 8-й минуте реализовал Рауль Хименес.

Видеообзор матча Вулверхэмптон - Олимпиакос (1:0)

Первый матч между командами завершился вничью, а потому в следующий раунд пробились Волки. В четвертьфинале англичане сыграют с Севильей, поединок состоится 11 августа.

В одном из вчерашних матчей Байер минимально одолел Рейнджерс.