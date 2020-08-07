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Два украинца попали в команду недели Лиги Европы (Фото)

Два украинца попали в команду недели Лиги Европы (Фото)
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сразу три игрока Шахтера попали в символическую сборную недели в Лиге Европы.

По итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы 2019/20 УЕФА назвал имена игроков вошедших в сборную недели. В ней нашлось место и для футболистов донецкой команды. 

Защитники Шахтера Николай Матвиенко и Додо, а также нападающий Жуниор Мораес получили признание от Союза европейских футбольных ассоциаций и попали в символическую команду. Место на воротах этой сборной занял вратарь Вулверхэмптона Руй Патрисиу. Компанию Горнякам в обороне составили защитники Севильи и Байера Серхио Регилон и Эдмонд Тапсоба соответственно. В полузащите оказались сразу два игрока андалусийского клуба: Хесус Навас и Эвер Банега. Кроме того, место в центре поля заняли центральный полузащитник МЮ Хуан Мата, а также левый хавбек Копенгагена Расмус Фальк. Партнером по нападению украинца Мораеса стал Йонас Винн.

Ознакомится с командой недели Лиги Европы можно в официальном twitter турнира:

Ранее сообщалось, что Жуниор Мораес претендует на звание лучшего игрока недели в ЛЕ.

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Все по теме:

ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, Футбол, Жуниор Мораес, Николай Матвиенко, Додо.

Автор:

Телеграф
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