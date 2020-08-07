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Шахтер может подписать португальского двойника Марсело

Шахтер может подписать португальского двойника Марсело
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Португальский полузащитник Браги Фабиу Мартинш заинтересовал донецкий Шахтер. Об этом сообщает издание record.

Хавбек выступает за Брагу на протяжении пяти лет, однако весь прошлый сезон он отыграл за "Фамаликан", выступающий в Примейре Португалии. 

В прошлом сезоне команда Мартинша едва не зацепилась за место в еврокубках, отстав от Риу Аве (5-е место) всего на одно очко. В 36-и матчах сезона  2019/20 Фабиу отметился 12 голами, а также отдал шесть голевых передач. 31 июля вингер вернулся в Брагу, которая по итогам чемпионата Португалии заняла третье место и пробилась в групповой этап Лиги Европы 2020/21.

Мартинш - игрок разносторонний и может кроме своей основной позиции левого вингера сыграть и на противоположном фланге, а также атакующим хавом. По информации transfermarkt, цена 27-летнего футболиста составляется €3,2 млн (данные за апрель 2020 года, - прим. ред.).

Отметим, игрок внешне очень похож на известного бразильского защитника Реала Марсело.

Мартинш обладает шикарным ударом с правой и с легкостью может составить конкуренции Коноплянке:

Ранее сообщалось, что сразу три игроко Шахтера попали в команду недели Лиги Европы.

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ФК Шахтер, Футбол, ФК Брага, Фабиу Мартинш.

Автор:

Телеграф
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