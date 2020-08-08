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Дикие ляпы защиты - в обзоре матча Манчестер Сити - Реал (Видео)

Дикие ляпы защиты - в обзоре матча Манчестер Сити - Реал (Видео)
09:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В пятницу, 7 августа, возобновилась Лига чемпионов 2019/20, в частности состоялся матч Манчестер Сити - Реал. Игра, прошедшая на стадионе "Сити оф Манчестер", завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Хозяева открыли счет уже в дебюте встречи. На 9-й минуте после грубейшей ошибки Рафаэля Варана Рахим Стерлинг забил, воспользовавшись скидкой  партнера. Англичанин пробивал уже по воротам без вратаря - Куртуа лишь наблюдал за происходящим. Реал не смутился и сумел отыграться еще в первом тайме. На 28-й минуте Карим Бензема головой замкнул навес с правого фланга.

Во втором тайме Варан вновь ошибся в обороне, выведя Габриэля Жезуса на свидание с Тибо Куртуа. Бразилец воспользовался оплошностью француза и добыл победу для МС.

Видеообзор матча Манчестер Сити - Реал (2:1)

Этот результат вывел Манчестер Сити в полуфинал Лиги чемпионов (первая игра завершилась победой МС со счетом 2:1, - прим. ред.). В 1/2 финала Горожан ожидает одноматчевая дуэль с Лионом.

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ФК Реал, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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