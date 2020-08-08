Роналду забил все голы Ювентуса в плей-офф Лиги чемпионов за последние два сезона

Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду продолжает творить историю.

Несмотря на вылет туринцев из Лиги чемпионов от Лиона, Криштиану улучшил свои бомбардирские показатели. В домашней игре против французов КриРо оформил дубль, а особенно красивым выдался второй гол форварда.

Забитые мячи оказались 129 и 130 голами звездного португальца в самом престижном еврокубковом турнире. Примечательно, что уже на протяжении двух сезон в плей-офф Лиги чемпионов за Ювентус забивает только он. В прошлом сезоне Роналду оформил хет-трик в ворота Атлетико, а затем отметился по голу в каждом из матчей с Аяксом. Партнеры не поддержали голевой порыв Криштиану и Ювентус вылетал из Лиги чемпионов в 1/4 финала (сезон 2018/2019) и в 1/8 (2019/20).

Ранее Ювентус представил новую домашнюю форму команды на сезон 2020/21.