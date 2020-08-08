Скачать
Суббота, 08.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Потрясающий гол Роналду - в обзоре матча Ювентус - Лион (Видео)
Потрясающий гол Роналду - в обзоре матча Ювентус - Лион (Видео)
Дикие ляпы защиты - в обзоре матча Манчестер Сити - Реал (Видео)
Дикие ляпы защиты - в обзоре матча Манчестер Сити - Реал (Видео)
Ястремская не сумела пробиться в полуфинал турнира в Палермо
Ястремская не сумела пробиться в полуфинал турнира в Палермо
Тренер ПСЖ Тухель сломал ногу
Тренер ПСЖ Тухель сломал ногу

Роналду забил все голы Ювентуса в плей-офф Лиги чемпионов за последние два сезона

Роналду забил все голы Ювентуса в плей-офф Лиги чемпионов за последние два сезона
Обновлено 10:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду продолжает творить историю.

Несмотря на вылет туринцев из Лиги чемпионов от Лиона, Криштиану улучшил свои бомбардирские показатели. В домашней игре против французов КриРо оформил дубль, а особенно красивым выдался второй гол форварда.

Забитые мячи оказались 129 и 130 голами звездного португальца в самом престижном еврокубковом турнире. Примечательно, что уже на протяжении двух сезон в плей-офф Лиги чемпионов за Ювентус забивает только он. В прошлом сезоне Роналду оформил хет-трик в ворота Атлетико, а затем отметился по голу в каждом из матчей с Аяксом. Партнеры не поддержали голевой порыв Криштиану и Ювентус вылетал из Лиги чемпионов в 1/4 финала (сезон 2018/2019) и в 1/8 (2019/20).

Ранее Ювентус представил новую домашнюю форму команды на сезон 2020/21.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Потрясающий гол Роналду - в обзоре матча Ювентус - Лион (Видео)
02 Дебют Луческу - в обзоре матча Динамо - Верес (Видео)
03 Дикие ляпы защиты - в обзоре матча Манчестер Сити - Реал (Видео)
04 Ястремская не сумела пробиться в полуфинал турнира в Палермо
05 Роналду забил все голы Ювентуса в плей-офф Лиги чемпионов за последние два сезона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь