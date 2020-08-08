Шахтер поздравил своего лидера с днем рождения

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко сегодня празднует день рождения. Хавбеку исполнился 31 год.

"С днем рождения, Тарас Степаненко! Сегодня нашему полузащитнику исполняется 31 год.", - говорится в сообщении на официальной страничке Instagram донецкой команды.

В сезоне 2019/20 Степаненко сыграл за Горняков в 35 играх. За этот период он отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что сразу два украинца попали в команду недели Лиги Европы.