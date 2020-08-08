Шахтер поздравил своего лидера с днем рождения

"С днем рождения, Тарас Степаненко! Сегодня нашему полузащитнику исполняется 31 год.", - говорится в сообщении на официальной страничке Instagram донецкой команды.
В сезоне 2019/20 Степаненко сыграл за Горняков в 35 играх. За этот период он отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
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З днем народження, @tarasstepanenko! Сьогодні нашому півзахисникові виповнюється 31 рік. ⠀ Залишайте свої вітання в коментарях! ⠀ Happy Birthday, @tarasstepanenko! Today, the midfielder turns 31 years old. ⠀ Leave your birthday wishes in the comments! ⠀ С днем рождения, @tarasstepanenko! Сегодня нашему полузащитнику исполняется 31 год. ⠀ Оставляйте свои поздравления в комментариях! ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #1936 #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UA #UKR #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #Львов #football #футбол #Stepanenko #Степаненко #деньнародження #HB #happybirthday #деньрождения
Ранее сообщалось, что сразу два украинца попали в команду недели Лиги Европы.