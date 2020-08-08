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Шахтер поздравил своего лидера с днем рождения

Шахтер поздравил своего лидера с днем рождения
10:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко сегодня празднует день рождения. Хавбеку исполнился 31 год.

"С днем рождения, Тарас Степаненко! Сегодня нашему полузащитнику исполняется 31 год.", - говорится в сообщении на официальной страничке Instagram донецкой команды.

В сезоне 2019/20 Степаненко сыграл за Горняков в 35 играх. За этот период он отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

 
 
 
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З днем народження, @tarasstepanenko! Сьогодні нашому півзахисникові виповнюється 31 рік. ⠀  Залишайте свої вітання в коментарях! ⠀ Happy Birthday, @tarasstepanenko! Today, the midfielder turns 31 years old. ⠀  Leave your birthday wishes in the comments! ⠀ С днем рождения, @tarasstepanenko! Сегодня нашему полузащитнику исполняется 31 год. ⠀  Оставляйте свои поздравления в комментариях! ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #1936 #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UA #UKR #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #Львов #football #футбол #Stepanenko #Степаненко #деньнародження #HB #happybirthday #деньрождения

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Ранее сообщалось, что сразу два украинца попали в команду недели Лиги Европы.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Тарас Степаненко, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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