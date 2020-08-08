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В Первой лиге опять забили удивительный гол с центра поля (Видео)

В Первой лиге опять забили удивительный гол с центра поля (Видео)
12:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Оболонь
Похоже, вратарям Первой лиги необходимо задуматься о последствиях выхода из ворот.

За тур до конца в Первой лиге не утихают страсти - на кону три путевки в украинскую Премьер-лигу. В пятницу, 7 августа, состоялись матчи предпоследнего тура в первенстве. В центральном поединке 29-го тура Ингулец - Рух победитель выявлен не был.

В матче середняков лиги Оболонь Киев - Металлист 1925 был забит супергол с центра поля. В начале второго тайма отличился Олег Слободян, который посвятил взятие ворот бывшему игроку Оболони Арамису Кузину, который сейчас борется с раком.

Супергол Слободяна - в обзоре матча Оболонь - Металлист 1925:

Результаты и видеообзоры всех матчей 29-го тура Первой лиги Украины

Авангард Краматорск 0-2 Минай

Волынь 3 - 0 Горняк-Спорт

Ингулец 1 - 1 Рух Львов

Кремень 0 - 0 Балканы

Николаев 1 - 1 ГФК Металлург

Оболонь Киев 3 - 0 Металлист 1925

Прикарпатье 4 - 1 Черкащина

Черноморец 0 - 1 Агробизнес

Отметим, Черкащина покинет турнир и проводит в Первой лиге свои последние игры.

Турнирная таблица Первой лиги за тур до конца (топ-8)

Турнирная таблица Первой лиги после 29-го тура

Ранее сообщалось, что игрок Черкащины забил невероятный гол с центра поля.

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Футбол, Первая лига.

Автор:

Телеграф
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