Шесть четвертьфиналистов Лиги чемпионов никогда не побеждали в турнире

В этом году Лига чемпионов порадовала целой серией сенсационных результатов.

Сегодня, 8 августа, состоятся заключительные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2019/20. В последних играх за право сыграть в следующем раунде встретятся Барселона и Наполи, а также Бавария и Челси.

Примечательно, что все шесть команд, которые ранее добыли путевку в четвертьфинал ни разу не побеждали в самом престижном еврокубке.

Все четвертьфиналисты Лиги чемпионов 2019/20 на данный момент:

Атлетико

Аталанта

РБ Лейпциг

ПСЖ

Манчестер Сити

Лион

Отметим, если Наполи пройдет Барселону, то неаполитанский клуб станет седьмым коллективом из восьми, который ранее не побеждал в ЛЧ. В другой паре Бавария - Челси оба клуба выигрывали Лигу чемпионов. Мюнхенцы триумфовали в ЛЧ пять раз, а Челси - лишь один раз.

Матчи Барселона - Наполи и Бавария - Челси пройдут сегодня, начало игр в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ сломал ногу на тренировке.