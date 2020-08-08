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Шесть четвертьфиналистов Лиги чемпионов никогда не побеждали в турнире

Шесть четвертьфиналистов Лиги чемпионов никогда не побеждали в турнире
Обновлено 15:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В этом году Лига чемпионов порадовала целой серией сенсационных результатов.

Сегодня, 8 августа, состоятся заключительные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2019/20. В последних играх за право сыграть в следующем раунде встретятся Барселона и Наполи, а также Бавария и Челси.

Примечательно, что все шесть команд, которые ранее добыли путевку в четвертьфинал ни разу не побеждали в самом престижном еврокубке. 

Все четвертьфиналисты Лиги чемпионов 2019/20 на данный момент:

  • Атлетико 
  • Аталанта
  • РБ Лейпциг
  • ПСЖ
  • Манчестер Сити
  • Лион

Отметим, если Наполи пройдет Барселону, то неаполитанский клуб станет седьмым коллективом из восьми, который ранее не побеждал в ЛЧ. В другой паре Бавария - Челси оба клуба выигрывали Лигу чемпионов. Мюнхенцы триумфовали в ЛЧ пять раз, а Челси - лишь один раз.

Матчи Барселона - Наполи и Бавария - Челси пройдут сегодня, начало игр в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ сломал ногу на тренировке.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, ФК Лион, ФК Атлетико М, ФК Аталанта, Футбол, ФК РБ Лейпциг.

Автор:

Телеграф
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