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Дибала просит у Ювентуса 15 миллионов евро

Дибала просит у Ювентуса 15 миллионов евро
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф championat.com
Аргентинский футболист просит у «Ювентуса» контракт с зарплатой € 15 млн в год.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала хочет пересмотреть условия соглашения с клубом, сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".

Аргентинец просит зарплату € 15 млн в год. Руководство «Ювентуса» готово рассмотреть возможность в размере € 10 млн плюс бонусы. Сообщается, что срок нового контракта будет рассчитан до 2025 года.

В минувшем сезоне Дибала провёл на поле 33 матча в чемпионате Италии, стал автором 11 забитых мячей и 11 результативных передач. Форвард был признан лучшим игроком сезона-2019/2020 в Серии А.

«Ювентус» стал чемпионом Италии. Туринская команда набрала 83 очка и на одно очко опередила ближайшего преследователя — миланский «Интер».

Вчера, 8 августа, главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри был отправлен в отставку после вылета туринцев из Лиги чемпионов. Команду возглавил экс-игрок Андреа Пирло.

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Все по теме:

ФК Ювентус, Серия А, Пауло Дибала.

Автор:

Телеграф
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