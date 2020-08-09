Луческу хочет пригласить в Динамо турецкого форварда

Нападающий немецкой Фортуны Кенан Караман заинтересовал Динамо. Об этом сообщает турецкое издание haberler.

Новоиспеченный главный тренер Динамо Мирча Луческу хочет пригласить в свою команду турецкого нападающего Фортуны Кенана Карамана. Дюссельдорфский клуб по итогам чемпионата покинул Бундеслигу и многие игроки, в том числе и Кенан, хотят покинуть команду.

Турецкого игрока и Луческу связывают теплые отношения, ведь именно при румынском специалисте во главе сборной Турции Караман дебютировал в национальной команде, в составе которой отметился одним голом в 10-и играх.

По информации источника, сумма трансфера может составить €2 млн. Такая стоимость игрока обусловлена клаусулой, что прописана в его контракте с Фортуной.

В текущем сезоне центральный нападающий сыграл в 20-и матчах Бундеслиги и в одной игре Кубка Германии. На счету форварда шесть забитых голов и одна результативная передача.

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