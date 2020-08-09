Экс-вингер Шахтера оформил красивый дубль в Китае (Видео)

Алекс Тейшейра оформил дубль в чемпионате Китая.

Сегодня, 9 августа, Гуанчжоу Фули принимал Цзянсу Сунин в рамках матча 4-го тура китайской Суперлиги. Встреча, проходившая на стадионе "Юэсюшань", завершилась победой гостей со счетом 0:2.

Оба гола в матче записал на свой счет бразильский вингер Цзянсу Сунин Алекс Тейшейра, который с 2010 по 2015 годы выступал за донецкий Шахтер. На 22-й минуте хавбек оказался в нужном месте в нужное время и с близкой дистанции поразил ворота хозяев. Через 13 минут бразилец шикарным ударом из-за пределов штрафной оформил дубль.

Видео голов Тейшейры в матче против Гуанчжоу Фули:

Отметим, по итогам четырех матчей команда экс-горняка лидирует в турнирной таблице, набрав 10 очков. В текущем сезоне китайской Суперлиги на счету Тейшейра три гола и один ассист.

Напомним, трансфер Алекса пополнил копилку донецкой команды на €50 млн.

Ранее сообщалось, что Арсенал активно наблюдает за защитником Шахтера.