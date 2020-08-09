Европейский топ-клуб отправил скаутов следить за украинским защитником Шахтера

Английский Арсенал следит за защитником Шахтера Николаем Матвиенко. Об этом сообщает Arsenal News.

По информации источника, аналитики Арсенала побывали на последнем матче Шахтера в Лиге Европы. Напомним, Горняки разгромили Вольфсбург со счетом 3:0, а Матвиенко сыграл отличный матч на позиции левого защитника.

Николай входит в шорт-лист центральных защитников, которых хочет приобрести лондонский клуб. Возглавляет список желаемых центрбеков бразилец Габриэл Дос Сантос Магальяйнc, который сейчас выступает за французский Лилль.

В текущем сезоне Матвиенко провел 37 игр в составе Шахтера. За этот период защитник забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Кроме того, на счету Николая всего две желтых карточек и ни одного удаления.

Ранее Горняки узнали имя рефери, который рассудит матч 1/4 финала Лиги Европы Шахтер - Базель. Эта игра пройдет в Германии 11 августа. Не исключено, что скауты Канониров побывают на этой встрече.