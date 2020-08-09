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Европейский топ-клуб отправил скаутов следить за украинским защитником Шахтера

Европейский топ-клуб отправил скаутов следить за украинским защитником Шахтера
Обновлено 19:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Английский Арсенал следит за защитником Шахтера Николаем Матвиенко. Об этом сообщает Arsenal News.

По информации источника, аналитики Арсенала побывали на последнем матче Шахтера в Лиге Европы. Напомним, Горняки разгромили Вольфсбург со счетом 3:0, а Матвиенко сыграл отличный матч на позиции левого защитника.

Николай входит в шорт-лист центральных защитников, которых хочет приобрести лондонский клуб. Возглавляет список желаемых центрбеков бразилец Габриэл Дос Сантос Магальяйнc, который сейчас выступает за французский Лилль.

В текущем сезоне Матвиенко провел 37 игр в составе Шахтера. За этот период защитник забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Кроме того, на счету Николая всего две желтых карточек и ни одного удаления. 

Ранее Горняки узнали имя рефери, который рассудит матч 1/4  финала Лиги Европы Шахтер - Базель. Эта игра пройдет в Германии 11 августа. Не исключено, что скауты Канониров побывают на этой встрече.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, ФК Вольфсбург, ФК Арсенал (Киев), Николай Матвиенко.

Автор:

Телеграф
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