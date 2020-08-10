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Луческу нашел усиление для Динамо в Польше, контракт с футболистом уже подписан

Луческу нашел усиление для Динамо в Польше, контракт с футболистом уже подписан
Обновлено 11:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Левый защитник польского Леха украинец Владимир Костевич подписал предварительный контракт с Динамо. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

Костевич перейдет в стан вице-чемпионов Украины на правах свободного агента 1 января 2021 года, а пока футболист продолжит исполнять свой контракт в польском клубе. Как сообщает официальный сайт киевлян, Динамо договорилось с Владимиром о сотрудничестве сроком на три года.

В прошлом сезоне Костевич отыграл за Лех в 32-х играх, записав в свой актив один забитый мяч и шесть голевых передач. В польской Экстраклассе  2019/20 команда украинца заняла второе место.

Владимир Костевич является воспитанником львовского футбола, шесть лет игрок провел в Карпатах. В 2017 году Владимир отправился покорять чемпионат Польши, где зарекомендовал себя, как один из лучших левых защитников первенства.

Ранее сообщалось о вспышке коронавируса в киевском клубе.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Владимир Костевич.

Автор:

Телеграф
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